Ямаль: Сдержу своё обещание и верну трофей Лиги чемпионов в Барселону

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал поражение «блауграны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:4 ОТ).

Сине-гранатовые завершили свои выступления в турнире, уступив по сумме двух матчей со счётом 6:7.

«Мы отдали все силы, но мы вернёмся, не сомневайтесь. Мы не остановимся, пока не вернём этот клуб туда, где ему самое место — на самую вершину. Я сдержу своё обещание и привезу Кубок чемпионов в Барселону. Мы не остановимся, пока не добьёмся этого», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Источник: Чемпионат