Азербайджан на Кубке Европы по дзюдо представят 19 спортсменов

Определился состав сборной Азербайджана, которая примет участие в Кубке Европы по дзюдо в городе Гори (Грузия).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо, в мужских соревнованиях нашу страну представят 19 спортсменов в 6 весовых категориях: Бабарагим Мирзаев, Мурад Алиев, Амин Исмаилов (все – до 60 кг), Тофиг Мамедов, Назир Талыбов, Кянан Исмаилов, Рашад Елкиев, Эльтадж Юсифли (все – до 66 кг), Руфат Шовлетов, Нариман Мирзоев, Кямран Сулейманов, Гадир Гусейнов (все – до 73 кг), Магеррам Имамвердиев (до 81 кг), Наим Гусейнов, Фаган Шамилов, Ибрагим Агакишиев (все – до 90 кг), Нихад Шихализаде, Шахин Асадов и Эльмар Гасымов (все – до 100 кг).

Дзюдоисты выступят под руководством старших тренеров национальной сборной Эльчина Исмаилова и Роберта Кравчика.

Отметим, что в турнире, организованном Европейским союзом дзюдо, примут участие 199 спортсменов (146 мужчин и 53 женщины) из 15 стран.