​​​​​​​Араз Асланлы: Самораспуск PKK - историческое событие, но Турции необходимо сохранять стратегическую настороженность

Решение террористической организации PKK о самораспуске и саморазооружении может иметь глубокие и серьезные последствия как для Турции, так и для всего тюркского мира, а также для региональной и глобальной политики в целом, считает глава Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы.

«Потому что само возникновение терроризма PKK, ее длительная террористическая деятельность против Турции и тяжкие последствия, которые она вызвала, стали событиями, оказавшими немаловажное влияние на регион. Цель террористической деятельности PKK заключалась как в ослаблении Турции, так и в посягательстве на ее территориальную целостность, а также в устремлениях перекроить границы на Ближнем Востоке», - сказал он 1news.az.

«Несмотря на попытки представить действия PKK как борьбу за права определенных групп населения Турции, в частности этнических курдов, очевидно, что за этими действиями стояли более широкие геополитические интересы. Организация, с самого начала своей деятельности была частью глобальной борьбы и глобальной конкуренции, в которой участвовали отдельные государства и внешние силы», - отметил эксперт.

«Важным аспектом является также то, что геополитические планы этих сил, ориентированные на Турцию и на регион Ближнего Востока, в какой-то момент затрагивали в качестве цели экономические и энергетические интересы таких стран, как Азербайджан. Когда в повестку дня встал вопрос о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, было сознательно поддержано проведение терактов, направленных на создание «образа опасных территорий», через которые мог бы пройти этот трубопровод. Эти действия преследовали цель помешать реализации стратегического энергетического проекта. Таким образом, маршруты энергетических проектов, включая нефтепровод через Турцию, также входили в число приоритетных целей внешних сил, использующих PKK как инструмент давления», - подчеркнул Араз Асланлы.

Именно поэтому террор PKK представлял собой серьезнейшую проблему, указал он: «Да, благодаря аресту лидера этой террористической организации турецкими властями, его доставлению в Турцию и продолжительному пребыванию в тюрьме, а также решительной борьбе с терроризмом в стране, удалось на длительный период приостановить террористическую деятельность на территории Турции. Однако, несмотря на это, PKK продолжала присутствовать в соседних с Турцией государствах. Вспомним, как PKK регулярно похищала граждан Турции, увозя их в свои лагеря, и склоняла к присоединению к своим рядам, что способствовало увеличению числа террористов».

«Кроме того, организация продолжала представлять постоянную угрозу как внутри Турции, так и за ее пределами, включая европейские страны. Такое продолжение существования PKK становилось все более рискованным для безопасности региона и международной стабильности. В этом контексте решение PKK о самораспуске представляет собой историческое событие, которое может кардинально изменить ситуацию - в плане геополитики и безопасности - как в Турции, так и в более широком регионе», - убежден политический аналитик.

По его словам, долгосрочная стратегия Турции в борьбе с PKK и других террористических организаций основывается на нескольких ключевых аспектах: это и меры в области безопасности, и правовые шаги, и культурные инициативы, которые предпринимает государство в отношении курдского населения. Важным элементом этой стратегии является также успешная дипломатическая и кооперационная работа с соседними государствами.

«Другие ключевые факторы – это военная безопасность Турции, которая значительно укрепилась, а также усилившаяся региональная мощь и амбиции Анкары на глобальной арене. То есть, решение PKK не возникло само собой; оно основывается на возросшей мощи Турции, особенно в военной области, а также на других усилиях, которые страна предпринимает в различных сферах», - подчеркнул Араз Асланлы.

На будущих этапах это, безусловно, очень положительный момент для Турции в плане устранения серьезной угрозы, а также снижения рисков для ее территориальной целостности, сведению таких рисков к нулю, что можно считать значительным достижением: «Однако ожидать мгновенных изменений, словно по мановению волшебной палочки, было бы не совсем правильным - такая вероятность крайне мала. Полностью исключать возможность появления новой угрозы не следует, поскольку государства, использовавшие PKK в качестве инструмента - а таких, к сожалению, немало, как на востоке, так и на западе, севере и юге - могут попытаться прибегнуть к другим механизмам для реализации своих интересов».

«Страны, силы, которые стремились использовать PKK против Турции в собственных целях, вполне способны искать альтернативные пути давления и дестабилизации. К сожалению, такие государства, силы - они есть и, по всей видимости, продолжат искать новые средства воздействия. Не исключено, что они не смирятся с полным исчезновением PKK и попытаются сохранить отдельные элементы организации, а при благоприятных для них условиях - даже способствовать их восстановлению и реанимации», - предупредил эксперт.

Тем не менее, в текущей ситуации Турция демонстрирует силу как в военном, так и в дипломатическом плане, что, укрепляя ее позиции как внутри страны, так и на международной арене, существенно снижает потенциальные риски: «Безусловно, недружественные силы в ряде государств не откажутся от своих намерений и, возможно, попытаются дестабилизировать процесс, прибегая к провокациям с целью воспрепятствовать его успешному завершению. Однако следует учитывать, что Турция сегодня значительно сильнее, мощнее и решительнее, чем когда-либо прежде, что значительно повышает ее способность противостоять подобным вызовам».

«Таким образом, текущую ситуацию можно рассматривать как формирующее положительную перспективу для Турции, для турецко-азербайджанских отношений и для всего тюркского мира. В то же время важно подчеркнуть, что это решение не является ни отправной точкой, ни финалом всего процесса. Это лишь один из этапов долгосрочной стратегии, подготовка к которому велась на протяжении многих лет. Мы находимся в середине этого процесса, и после его успешного завершения Турцию, безусловно, ожидают более стабильные времена с существенно сниженными рисками. Однако Турция должна сохранять бдительность и быть готовой к возможным новым попыткам дестабилизации со стороны внешних сил.

В целом, самораспуск PKK - это не просто локальный политический акт, а важный индикатор глубинных изменений в стратегическом балансе и расстановке сил в регионе. Это событие будет иметь далеко идущие последствия как для самой Турции, так и для более широкой геополитической динамики на обширной географии», - резюмировал Араз Асланлы.