Имя азербайджанского арбитра вновь попало в Книгу рекордов Гиннесса

На государственном телеканале AzTV состоялось мероприятие по случаю включения передачи Şahmat klubu («Шахматный клуб») в Книгу рекордов Гиннесса как спортивной передачи с самой долгой историей.

Бессменным ведущим передачи является живая легенда азербайджанских шахмат, арбитр международной категории Фаик Гасанов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальный представитель Guinness World Records Шейда Субаши подтвердила, что все данные были всесторонне проверены и соответствуют критериям, необходимым для фиксирования рекорда. Затем она вручила Фаику Гасанову диплом Книги рекордов Гиннесса.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов рассказали о заслугах Фаика Гасанова в развитии шахмат, особо подчеркнув его роль в воспитании молодого поколения шахматистов.

После официальной части мероприятия был продемонстрирован фильм «Властелин фигур», посвященный жизни и деятельности Фаика Гасанова.

Передача «Шахматный клуб» выходит в эфир Азербайджанского телевидения с 27 марта 1969 года.

Отметим, что в прошлом месяце Фаик Гасанов был удостоен специального диплома как рекордсмен по самому длительному сроку судейства среди мужчин в шахматах.