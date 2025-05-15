Балаханский нефтяник вернулся на родину с титулом двукратного чемпиона мира – ФОТО

На прошедшем на прошлой неделе в немецком городе Лейпциг 7-м Чемпионате мира по карате киокусинкай, организованном Международной федерацией карате (IFK), представитель Азербайджана Салахет Гасанов занял первое место в весовой категории до 80 кг, вновь подтвердив звание чемпиона мира.

В соревнованиях чемпионата, прошедших на девяти татами, приняли участие около 1500 профессиональных спортсменов из 30 стран.

Салахет Гасанов — единственный спортсмен, который принёс Азербайджану звание чемпиона мира в самом жёстком и трудном стиле киокусинкай карате. Впервые он завоевал это звание на чемпионате мира, прошедшем в 2017 году в Казахстане. В числе его титулов также — четырёхкратный чемпион Европы и Кавказского региона.

Салахет Гасанов, сотрудник компании “Balakhani Operating Company LTD”, отметил, что видит сходство между своей работой в сфере добычи и любимым видом спорта: «Хотя готовиться к соревнованиям, совмещая с работой, нелегко, оба эти направления являются частью моей жизни. Меня привлекло в киокусинкай то, что этот вид спорта требует строгой дисциплины».