Звезды UFC едут в Баку

Член Зала славы UFC и экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг посетит Баку в рамках первого в истории турнира UFC в Азербайджане.

Майкл Биспинг, Брэндон Фицджеральд и Пол Фелдер станут комментаторами исторического турнира UFC, который состоится 21 июня в Baku Crystal Hall.

Вместе с тем, легендарный Брюс Баффер будет октагон-аннонсером турнира UFC Fight Night: Хилл против Раунтри в Баку.

Главным событием бакинского вечера UFC станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Со-главным событием станет бой между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и Игнасио Бахамондесом в легком весе.

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