Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил команду с чемпионством в Ла Лиге.
«Поздравляю», — написал аргентинский форвард на личной странице в одной из социальных сетей.
«Барселона» стала чемпионом после матча 36-го тура чемпионата с «Эспаньолом» (2:0).
Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков.
«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у «Реала» (36).
Источник: Чемпионат
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