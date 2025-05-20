Матч «Карабаха» - в десятке лучших Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА включил матч 7-го тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и румынским ФКСБ в топ-10 лучших встреч текущего сезона.

Игра, прошедшая в Баку, была насыщена быстрыми событиями. Уже на 60-й секунде Леандро Андраде вывел хозяев вперед, но на 7-й минуте Адриан Шут сравнял счет. Затем автогол Джойскима Давы снова подарил «Карабаху» преимущество, но к перерыву Давид Микулеску восстановил равенство. Вторая половина встречи завершилась победным голом Шута, который принес ФКСБ три очка и обеспечил румынам место в плей-офф Лиги Европы, - пишет УЕФА.