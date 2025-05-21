В Анкаре проходит международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

21 мая в Анкаре проходит международная конференция на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека», организованная совместно Общиной Западного Азербайджана и Общественным объединением «Азербайджано-турецкий дом» в партнерстве с Бакинским международным центром мультикультурализма, Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

В конференции принимают участие более 250 участников из Азербайджана и Турции.

На мероприятии было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции.

Обращение зачитал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев.

Конференция продолжается выступлениями.

Источник: АЗЕРТАДЖ