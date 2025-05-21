Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000

Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025.

В рамках организационных мероприятий в этом году на городской трассе Baku City Circuit будут установлены две дополнительные трибуны.

Монтаж трибун вокруг трассы уже начался. Благодаря расширению инфраструктуры количество мест увеличится на 1500, превысив 20 000. Это решение принято с учетом стремительно растущего интереса к этапу в Баку со стороны как местных, так и иностранных болельщиков.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways 2024 года посетили более 76 000 зрителей за четыре дня.

В связи с подготовительными работами на отдельных участках Приморского бульвара временно будут введены ограничения. Организаторы призывают жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025 пройдет с 19 по 21 сентября.