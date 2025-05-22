Джанни Инфантино поздравил «Карабах» с чемпионством в Азербайджане

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо в адрес президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровшана Наджафа, в котором отметил победу футбольного клуба «Карабах» в чемпионате Азербайджана по футболу сезона 2024/2025.

Послание содержит теплые слова в адрес клуба и всей футбольной общественности страны. Дж.Инфантино отметил успех команды, а также поблагодарил азербайджанскую федерацию за вклад в развитие футбола.

В письме главы ФИФА, в частности, говорится: «Рад поздравить нового чемпиона Азербайджана – ФК «Карабах»! Их последовательные усилия и результаты на протяжении всего сезона принесли свои плоды, позволив завоевать этот важный титул. Поздравляю команду и каждого члена клуба с этим великим достижением».

Дж.Инфантино также выразил благодарность АФФА за постоянную поддержку, упорный труд и преданность развитию футбола в Азербайджане, отметил, что с нетерпением ждет новой встречи в ближайшее время.

Джамиля Суджадинова