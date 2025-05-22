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Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов - ФОТО

First News Media23:21 - 22 / 05 / 2025
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы среди ветеранов - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди ветеранов в столице Латвии Риге.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступавший в весовой категории 90 кг, одолел всех соперников и в 11-й раз завоевал этот титул. В финале возрастной категории М-8 дзюдоист победил украинца Александра Рангаева иппоном.

Фархад Раджабли также является 12-кратным чемпионом мира.

Отметим, что Азербайджан представлен на соревнованиях 30 спортсменами. В континентальном первенстве принимают участие 855 дзюдоистов из 37 стран.

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