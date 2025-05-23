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В Баку завершился второй день чемпионата мира по мини-футболу

First News Media00:00 - Сегодня
В Баку завершился второй день чемпионата мира по мини-футболу

В Баку завершился второй день Чемпионата мира по мини-футболу

Сегодня были сыграны матчи первого тура группового этапа мирового первенства.

В группе E Индонезия обыграла Коста-Рику и возглавила турнирную таблицу. В другом матче этой группы Таиланд и Черногория разошлись миром — 1:1.

В группе F Польша одержала победу над Казахстаном со счётом 2:1, а сборная Боснии и Герцеговины уверенно стартовала, выиграв у США — 4:2.

Сборная Чехии также начала турнир с победы, обыграв Аргентину — 2:1. В этой же группе Грузия оказалась сильнее команды ОАЭ — 2:0. Таким образом, обе европейские сборные заработали по три очка в группе G.

В группе H Испания уверенно справилась с Ганой, а Сербия разгромила Израиль — обе встречи завершились с одинаковым счётом 3:0.

Отметим, что уже завтра стартует второй тур группового этапа.

Чемпионат мира завершится 1 июня.

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