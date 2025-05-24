Сегодня в Баку пройдут очередные матчи второго тура группового этапа ЧМ по мини-футболу

Сегодня в Баку в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу состоятся очередные матчи.

Как сообщает Report, игры пройдут в Национальной гимнастической арене.

Запланировано восемь встреч.

Первыми на поле выйдут сборные Ганы и Израиля.

Чемпионат мира по мини-футболу

Групповой этап, II тур

24 мая

Группа E

19:30 — Черногория – Коста-Рика

20:45 — Таиланд – Индонезия

Группа F

14:00 — США – Польша

15:15 — Босния и Герцеговина – Казахстан

Группа G

16:30 — Грузия – Аргентина

22:00 — ОАЭ – Чехия

Группа H

12:45 — Гана – Израиль

18:15 — Испания – Сербия

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.