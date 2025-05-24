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Завершились игры 2-го тура группового этапа ЧМ по мини-футболу в Баку

First News Media23:45 - 24 / 05 / 2025
Завершились игры 2-го тура группового этапа ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Чехии в заключительном матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу в Баку разгромила ОАЭ.

Как передает Report, встреча в группе G на Национальной арене гимнастики завершилась со счетом 9:2.

Отметим, что первая игра группы, прошедшая между Грузией и Аргентиной, завершилась разгромной победой грузин - 6:1

Таким образом, команды Чехии и Грузии, одержав две победы в двух матчах, досрочно гарантировали выход в плей-офф.

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