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Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала

First News Media22:30 - 25 / 05 / 2025
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала

В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

На мундиале проходят матчи третьего тура.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе А, встречалась с командой Мавритании. Матч, состоявшийся на Национальной гимнастической арене, завершился победой наших футболистов со счетом 2:0.

Мячи на счету Мирмехди Рзаева и Рамиза Човдарова.

Таким образом, подопечные Эльшада Гулиева с 7 очками стали лидером группы и вышли в 1/8 финала.

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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