Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала
В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.
На мундиале проходят матчи третьего тура.
Сборная Азербайджана, выступающая в группе А, встречалась с командой Мавритании. Матч, состоявшийся на Национальной гимнастической арене, завершился победой наших футболистов со счетом 2:0.
Мячи на счету Мирмехди Рзаева и Рамиза Човдарова.
Таким образом, подопечные Эльшада Гулиева с 7 очками стали лидером группы и вышли в 1/8 финала.
Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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