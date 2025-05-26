Азербайджанские гимнасты завоевали в России две медали

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по батутной гимнастике, который проходил в Краснодаре.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, наши представители завоевали на соревнованиях две медали. Ведущие борьбу в юниорской возрастной категории Омар Гасымлы и Фархад Мустафаев стали обладателями серебряной медали, набрав в синхронной программе 42.85 балла.

Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов, выступившие во взрослой возрастной категории, завоевали бронзовую награду, набрав в синхронной программе 49.3 балла.