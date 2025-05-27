Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку.
Как сообщает Report, по итогам второго игрового дня 3-го тура группового этапа в плей-офф вышли восемь команд.
В 1/8 финала, которая стартует завтра, Азербайджан встретится с действующим чемпионом мира Румынией.
Чемпионат мира
1/8 финала
Англия - Болгария
Португалия - Венгрия
Азербайджан - Румыния
Франция - Мавритания
Черногория - Польша
Босния и Герцеговина - Таиланд
Чехия - Израиль
Сербия - Грузия
Отметим, что мундиаль завершится 1 июня.
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