Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку.

Как сообщает Report, по итогам второго игрового дня 3-го тура группового этапа в плей-офф вышли восемь команд.

В 1/8 финала, которая стартует завтра, Азербайджан встретится с действующим чемпионом мира Румынией.

Чемпионат мира

1/8 финала

Англия - Болгария

Португалия - Венгрия

Азербайджан - Румыния

Франция - Мавритания

Черногория - Польша

Босния и Герцеговина - Таиланд

Чехия - Израиль

Сербия - Грузия

Отметим, что мундиаль завершится 1 июня.