Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Румынию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела очередной матч на проходящем в Баку чемпионате мира.

В 1/8 финала национальная команда встретилась с действующим чемпионом мира — сборной Румынии.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в связи с чем была проведена серия пенальти.

Подопечные главного тренера Эльшада Гулиева оказались точнее в ударах и одержали победу со счетом 2:1, обеспечив себе путевку в 1/4 финала.

На этом этапе наша команда встретится со сборной Англии.