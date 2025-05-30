Определился соперник сборной Азербайджана в финале чемпионата мира

Определился второй финалист чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.

Во втором полуфинале на Национальной арене гимнастики встретились сборные Венгрии и Сербии.

Основное время матча завершилось без забитых мячей. Судьба путёвки в финал решалась в серии пенальти, где более точными оказались венгерские футболисты — 3:1.

Таким образом, в финальном поединке встретятся сборные Азербайджана и Венгрии. За бронзовые медали поспорят команды Черногории и Сербии.

Обе встречи состоятся 1 июня.