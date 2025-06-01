В Азербайджане прошли приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 1 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провёл вступительные экзамены по I и IV группам специальностей вузов ( в том числе экзамен по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в III группе).

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамен прошли в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Со 2 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка использованных на экзаменах заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены через 2 недели.

08:45

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Также проходит экзамен по географии для выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география) абитуриентов III группы.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены организованы в следующих городах и районах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамахы, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы, Куба и Хачмаз.

Экзамены начнутся в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45.