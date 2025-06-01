В Баку сегодня завершится чемпионат мира по мини-футболу

В Баку завершается чемпионат мира по мини-футболу, в котором участвуют 32 сборные.

Сегодня в Баку пройдут заключительные матчи чемпионата мира по мини-футболу.

В финале турнира сыграет сборная Азербайджана, которой руководит главный тренер Эльшад Гулиев.

В решающем матче азербайджанцы встретятся со сборной Венгрии.

Также сегодня состоится матч за третье место, в котором сразятся национальные команды Сербии и Черногории.

Чемпионат мира

1 июня

Матч за 3-е место

18:00 — Черногория vs Сербия

Финал

20:00 — Азербайджан vs Венгрия

Оба матча пройдут в Национальной гимнастической арене.