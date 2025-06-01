В Баку сегодня завершится чемпионат мира по мини-футболу
В Баку завершается чемпионат мира по мини-футболу, в котором участвуют 32 сборные.
Сегодня в Баку пройдут заключительные матчи чемпионата мира по мини-футболу.
В финале турнира сыграет сборная Азербайджана, которой руководит главный тренер Эльшад Гулиев.
В решающем матче азербайджанцы встретятся со сборной Венгрии.
Также сегодня состоится матч за третье место, в котором сразятся национальные команды Сербии и Черногории.
Чемпионат мира
1 июня
Матч за 3-е место
18:00 — Черногория vs Сербия
Финал
20:00 — Азербайджан vs Венгрия
Оба матча пройдут в Национальной гимнастической арене.
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