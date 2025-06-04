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Азербайджанские НПО поддерживают призыв турецких экологов к прекращению деятельности Мецаморской АЭС в Армении

First News Media16:35 - Сегодня
Азербайджанские НПО поддерживают призыв турецких экологов к прекращению деятельности Мецаморской АЭС в Армении

Коалиция НПО «Enviromental Protection First» поддержала призыв турецких НПО к прекращению деятельности Мецаморской АЭС в Армении.

Как сообщает Report, коалиция провела брифинг в знак протеста против продолжения работы АЭС. Выступили члены коалиции Амин Мамедов, Сабит Багиров, а также председатель Экологического общественного объединения «Рюзгар» профессор Ислам Мустафаев.

Амин Мамедов напомнил, что накануне более 30 НПО, действующих в Турции, выступили с призывом о прекращении работы Мецаморской АЭС. «Конечно, мы тоже проявляем полную солидарность в этом вопросе и выражаем поддержку их призывам», - сказал он.

Ислам Мустафаев отметил, что такая инициатива представителей НПО в Турции отнюдь не случайна: «Каждый год на конференциях Международной ассамблеи по атомной энергии поднимается этот вопрос, но необходимые шаги не предпринимаются. Мы требуем прекращения работы АЭС, которая создает риск и стала чрезмерным источником опасности для соседних стран. Если там произойдет какой-либо инцидент, это приведет к огромной трагедии для четырех окружающих стран».

Мустафаев также обратил внимание на расположение Армении в тектонической зоне: «Всего в 500 метрах от места расположения Мецаморской АЭС проходит точка разлома землетрясения, что означает возможность разрушительных землетрясений там».

Профессор также отметил, что есть информация о желании Армении построить новую АЭС: «Несомненно, им не дают на это разрешение. Потому что для строительства АЭС в приграничном регионе необходимо положительное мнение соседних государств».

Напомним, что 2 июня представители 33 экологических организаций Турции, собравшись в приграничной с Арменией провинции Ыгдыр, выступили с призывом к немедленному закрытию Мецаморской АЭС.

Как сообщает Азертадж, текст заявления, распространенного в СМИ, зачитал руководитель Общества природы и окружающей среды провинции Мерсин Сабахат Аслан.

Экоактивисты привлекли внимание к близости АЭС к турецкой границе, подчеркнув, что официальная Анкара должна предпринять решительные шаги в этом направлении.

«АЭС в Армении, первый реактор которой был запущен еще в 1976 году, построена всего в 30 км от Ыгдыра. Еще в период начала реализации проекта, ученые высказывали опасения в связи с задействованием станции в сейсмической зоне», - отмечается в заявлении, где напоминается о серьезной угрозе, которая нависла над регионом в период землетрясения 1988 года с эпицентром в Армении.

Авторы заявления подчеркнули, что Мецаморская АЭС возглавляет список атомных электростанций с высоким риском аварии в силу устаревших технологий.

«Обращаемся к международным организациям и непосредственно к правительству Армении: закройте Мецаморскую АЭС, пока не повторился сценарий Чернобыля или Фукусимы. Соответствующие структуры Турции также должны предпринять скорейшие шаги в этом вопросе», - сказал Сабахат Аслан, заверив, что усилия в этом направлении продолжатся.

Он также указал на рост числа больных онкологическими заболеваниями в приграничных с Арменией провинциях Турции. «Также в регионе фиксируется высокое число новорожденных с диагнозом лейкоз. Правительство Турции обязано перейти к действиям», - подчеркнули активисты.

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