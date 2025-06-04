Экс-глава ВПК Армении обвинен в растрате почти $1 млн

В отношении бывшего председателя комитета военной промышленности Армении возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате.

Как сообщает Антикоррупционный комитет республики, экс-чиновник министерства высокотехнологичной промышленности заключил контракты на выполнение работ на сумму 360 млн драмов (около $928 тыс), хотя объективной необходимости в них не было, передают армянские СМИ.

Должностному лицу предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий УК Армении.

Расследование завершено, материалы переданы прокурору для последующего направления в суд.

По данным Sputnik Армения, речь идет об Аветике Кербяне, возглавлявшем комитет военной промышленности в 2018–2020 годах.