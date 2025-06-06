Сборная Азербайджана обыграла Казахстан

Сборная Азербайджана до 17 лет, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Габале, провела первый товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда под руководством Агила Набиева одержала победу над сверстниками из Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу азербайджанцев. На 28-й минуте отличился Ниджат Керимов, а на 77-й был зафиксирован автогол со стороны соперника.

Следующий контрольный матч юношеская сборная Азербайджана проведет 10 июня против команды Грузии.