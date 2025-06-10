Сборная Азербайджана уступила Венгрии в товарищеском матче

Сборная Азербайджана по футболу провела очередной товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством главного тренера Фернанду Сантуша приняла в Баку национальную сборную Венгрии.

Венгры открыли счет в матче уже на пятой минуте благодаря голу Варги. Однако азербайджанские футболисты быстро пришли в себя и уже спустя две минуты восстановили равновесие — отличился Ренат Дадашов.

В середине первого тайма гости вновь вышли вперед — второй гол сборной Венгрии забил Собослаи.

В результате счет встречи так и не изменился, и команда Сантуша уступила с минимальной разницей.

В следующий раз сборная Азербайджана сыграет в сентябре в рамках отборочного цикла ЧМ-2026 против Исландии (5 сентября) и Украины (9 сентября).

Товарищеский матч

10 июня

20:00. Азербайджан - Венгрия - 1:2

Голы: Варга, 5 (0:1), Дадашов, 7 (1:1), Собослаи, 33 (1:2)