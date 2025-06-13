В Баку состоится пробег классических автомобилей и соревнования по човгану под девизом «Лошадиные силы»

30 августа в Баку пройдут пробег классических автомобилей и соревнования по човгану.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие под названием «Лошадиная сила» будет организовано Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА) и Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Пробег, который возьмет старт в Приморском национальном парке, пройдет по центральным улицам столицы и завершится в Конном центре Бина.

В Конном центре Бина будет организована выставка классических автомобилей, а также соревнования по човгану и конное шоу, представляющее собой виды национальной игры на лошадях.

Для участия в пробеге классических автомобилей владельцы транспортных средств могут пройти регистрацию, обратившись по электронному адресу АФА [email protected] или по номеру +99450 295 01 00.