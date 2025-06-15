Хаган против Голиафа: как азербайджанский мальчик победил супергроссмейстера Хикару Накамуру - ВИДЕО

Иногда шахматная доска становится сценой, где рушится привычный порядок.

Так произошло в Лондоне, на чемпионате мира по блицу 2025 года, когда 13-летний азербайджанец Хаган Ахмед с рейтингом 2290 победил самого Хикару Накамуру — второго шахматиста мира и блиц-гения с рейтингом 2804.

Если бы не фото, трудно было бы поверить. Хикару, один из самых узнаваемых шахматистов планеты, чемпион мира по блицу, многократный победитель супертурниров, признанный мастер быстрых решений — и напротив мальчик, в рубашке навыпуск, который ещё недавно, возможно, смотрел его стримы на YouTube.

И вот — рукопожатие. Камеры. Тишина. А потом — взрыв аплодисментов.

Но история помнит такие моменты.

В 1956 году, на турнире в Нью-Йорке, 13-летний Бобби Фишер сыграл партию, которую назвали «игрой века», против Дональда Бирна — и выиграл.

В 2003-м юный азербайджанский шахматист Теймур Раджабов победил одного из сильнейших шахматистов в истории Гарри Каспарова.

В 2016-м, на турнире в Бильбао, 16-летний Карякин обыграл Веселина Топалова.

Иногда детям удаётся прорваться сквозь возраст, статус и страх. И тогда взрослая игра перестаёт быть предсказуемой.

Победа Хагана — не случайность. В тот день он выиграл 9 из 13 партий. Его игра — не просто вдохновение, а техника, выдержка, понимание позиции. Похоже, он не испугался авторитета. Просто сел — и сыграл.

Потрясающая деталь: среди зрителей — азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов. Не в роли наставника, не как судья, а просто как зритель. Он стоял рядом с соотечественником, выступающим за другую команду.

Без патетики, без флагов — только уважение.

Хаган Ахмед — не первый, кто удивил мир, и точно не последний. Но каждый такой момент — напоминание: в шахматах нет непобедимых. Есть только 64 клетки и бесконечное множество возможных историй!

Справка:

Хаган Ахмед — азербайджанский шахматист, родился в 2011 году. Кандидат в мастера спорта. На момент чемпионата мира по блицу в Лондоне (июнь 2025) обладал рейтингом FIDE 2290. Регулярно выступает на юношеских и открытых международных турнирах. Победа над Хикару Накамурой стала его самым громким достижением на взрослом уровне, продемонстрировав его потенциал как будущего гроссмейстера.

Хикару Накамура — американский супергроссмейстер, один из сильнейших шахматистов XXI века. Родился в 1987 году. Пятикратный чемпион США, обладатель блиц-рейтинга 2804 на момент турнира в Лондоне. Известен своей агрессивной, интуитивной игрой и широкой популярностью как стример и шахматный популяризатор.

Обладатель титула чемпиона мира по блицу (2022), многократный призёр супертурниров. Один из немногих шахматистов, способных успешно совмещать элитные турниры и ежедневные прямые эфиры для миллионов зрителей.