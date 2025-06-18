Рафаэль Физиев: «Поддержка азербайджанского народа - огромная мотивация для меня»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал топовый азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев.

Как передает 1news.az, Р.Физиев, общаясь с представителями СМИ, отметил, что взволнован перед предстоящим боем в Баку: «Я буду драться дома и очень рад, что предстоящий бой пройдет в столице Азербайджана. Во время прогулки по городу к нам с Назимом Садыховым подходят немало фанатов UFC, которые желают нам удачи, просят сфотографироваться, говорят добрые слова. Поддержка азербайджанского народа - огромная мотивация для меня».