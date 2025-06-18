Фархад Мамедов: Пашинян переходит к открытой репрессии в отношении политической оппозиции и сил, которые могут оказать ей поддержку

Внутриполитическое поле Армении продолжает преподносить неожиданные сюрпризы, отражая глубинные противоречия внутри страны.

Сегодня в их центре - конфликт между властями и влиятельной бизнес-элитой в лице главы промышленно-строительной группы «Ташир» Самвела Карапетяна.

Причем процессы приобретают не только экономические, но и все более глубокие политические оттенки. Наряду с заявлением премьера Никола Пашиняна о планах национализации ЗАО «Электрические сети Армении», собственником которых является Карапетян, ему предъявлено обвинение в призывах к захвату власти.

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в публикациях на эту тему в своем телеграм-канале, отмечает, что задержание богатейшего армянина России Самвела Карапетяна, и увольнение вслед за этим главы СНБ Армена Абазяна, демонстрируют, насколько агрессивно начал действовать премьер Армении. «После начала кампании против церкви у Пашиняна шалят нервы... Вчера события вокруг дома Самвела Карапетяна и его арест развивались очень интересно. Две силовые структуры участвовали в процессе - СНБ и МВД. Можно предположить, что глава СНБ отказался исполнять приказ Пашиняна, за что лишился должности», - написал Фархад Мамедов.

Напомнив, что Армен Абазян был из системы СНБ, он отметил, что «на его место приведен «парашютист» в СНБ, человек не из системы Андраник Симонян»: «Можно сказать, что уже все правоохранительные органы Армении находятся в руках близких к Пашиняну людей, которые не из системы».

«Вообще, рискованный все-таки человек Пашинян... Арестовать богатейшего армянина России, а по совместительству владельца электросетями Армении и отправить в отставку главу СНБ накануне визита в Турцию - это надо суметь.

Видать, Пашинян действует на опережение», - отметил политолог.

Делясь с 1news.az своим мнением подробнее, Фархад Мамедов отметил: «Уже точно можно сказать, что Пашинян переходит к открытой репрессии в отношении политической оппозиции и сил, которые могут оказать поддержку оппозиционным силам в стране в преддверии выборов. Задержание Самвела Карапетяна – это такой мощный сигнал о том, что Пашинян не собирается мириться с ситуацией, когда он предоставляет им время для консолидации усилий».

«С другой стороны, отставка главы СНБ - последней структуры, где был «системный» человек. И весь аппарат правоохранительный уже полностью подчинен личному режиму Пашиняна», - указал эксперт.

Сегодня Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его хотят арестовать, сказал журналистам адвокат Армен Фероян.

«А Карапетян всего-то сказал, что «будет решать вопросы по-своему». И все! А «светоч демократии» на Южном Кавказе, премьер Армении приказал арестовать человека. Это об уровне «демократии» в Армении… европейцы все уши прожужжали, что поддерживают правительство Пашиняна, потому что оно демократическое.

А ведь могли же найти что-то экономическое… так нет, посадили из-за одного выражения, вызвавшего гнев премьер-министра Армении», - отмечает Фархад Мамедов.