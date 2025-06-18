Мухаммад Наимов: «Теплая встреча в Баку превзошла все мои ожидания»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал таджикский мастер смешанных боевых искусств Мухаммад Наимов.

Как передает 1news.az, боец отметил, что предстоящий турнир организован на высшем уровне и город готов к такому масштабному мероприятию, как UFC Fight Night.

«Теплая встреча в Баку превзошла все мои ожидания. Понимал, что будет братская поддержка, но не до такой степени. Баку очень красивый город», - отметил М.Наимов.

По словам таджикского бойца, для того чтобы стать лучшим, следует не только быть лучшим, но и тренироваться с лучшими и бороться в октагоне с лучшими: «Благодарен тому, что научился лучшему у лучших».