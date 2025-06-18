Раймондс Вейонис: Латвия готова поддержать усилия Азербайджана по разминированию

Латвия готова поддержать усилия Азербайджана по разминированию, предлагая свой опыт и солидарность.

Как сообщает 1news.az, об этом написал экс-президент Латвии Раймондс Вейонис на своей странице в X.

«Для меня было честью выступить на «круглом столе», посвященном противоминной деятельности в Азербайджане.

Мины по-прежнему представляют угрозу для жизни и мира — более 13% территории Азербайджана остаются загрязненными», - отметил он.

16 июня в Риге состоялся «круглый стол» на тему «Разминирование в Азербайджане: приоритеты и угрозы».

Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Латвии, Агентством Азербайджанской Республики по разминированию территорий (ANAMA) и латвийским аналитическим центром «Центр политики Северной Европы». Выступивший на мероприятии экс-президент Латвии Раймондс Вейонис, указал на серьезные последствия минной угрозы в Азербайджане и высоко оценил гуманитарную деятельность ANAMA.

Он отметил, что хотя война завершена, обеспечение безопасной жизни является важным условием устойчивого мира. Вейонис призвал к не только словесной, но и практической международной поддержке, основанной на политической воле. Он также подчеркнул, что Латвия и сама продолжает сталкиваться с угрозой неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн, и отметил целесообразность двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере с учетом его опыта и знаний.