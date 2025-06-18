Богдан Град: «Рад быть участником UFC Fight Night в Баку»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал действующий боец UFC Богдан Град.

«Рад быть участником UFC Fight Night. К бою готов и сделаю все для финиша», - заявил Богдан Град, отметив, что счастлив быть частью UFC.

Отвечая на вопрос о том, чтобы он сказал себе маленькому, спортсмен заявил: «Никогда не сворачивай с пути, по которому идешь».