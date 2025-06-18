Звезда UFC Халил Раунтри в восторге от азербайджанской кухни

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в полутяжелой весовой категории Халил Раунтри.

Как передает 1news.az, общаясь со СМИ, боец выразил восторг, говоря об азербайджанской кухне: «Посетил местные рестораны, еда невероятно вкусная, кябаб прекрасен, а азербайджанский чай просто фантастика. Обязательно вернусь в Баку, чтобы вдоволь насладиться городом и вкусной едой».