Николас Мотта о бое с Назимом Садыховым: «В октагоне будет война»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал мастер смешанных боевых искусств, выступающий в UFC в легкой весовой категории бразилец Николас Мотта.

Как передает 1news.az, на встрече с представителями СМИ боец высказался о своем сопернике на UFC Fight Night - азербайджанском бойце UFC Назиме Садыхове.

«Смотрел его бои. Я уважаю его, он уважает меня - у нас взаимоуважение, но в октагоне у нас будет война», - заявил Н.Мотта, пообещав фанатам UFC зрелищный бой.