Игнасио Бахамондес о предстоящем бое с Рафаэлем Физиевым: «Это будет зрелищно»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал чилийский боец смешанных боевых единоборств, выступающий в UFC в легком весе Игнасио Бахамондес.

Как передает 1news.az, на встрече с представителями СМИ И.Бахамондес высказался о своем сопернике - азербайджанском бойце Рафаэле Физиеве: «Рафаэль - это top level, но я лучше. Рад, что мой соперник на UFC Fight Night именно он. Ожидайте зрелищный бой в октагоне».