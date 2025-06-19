Белал Мухаммад в восторге от Баку: «Замечательные люди, красивые виды» - ФОТО - ВИДЕО

Американский боец смешанных единоборств арабо-палестинского происхождения, представитель полусредней весовой категории Белал Мухаммад станет звездным гостем турнира UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall 21 июня.

«Я здесь впервые и UFC тоже впервые в Баку. Я в восторге. Провёл в столице Азербайджана уже пару недель - это было потрясающе. Еда отличная, люди замечательные, виды красивые, погода шикарная. Мне здесь очень нравится. С нетерпением жду субботнего вечера. Знаю, бойцы устроят настоящее шоу. Это будет невероятный турнир», - отметил Белал Мухаммад в ходе медиа-брифинга.