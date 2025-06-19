Представители МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

В июне сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, информацию о которых предоставила азербайджанская сторона.

Об этом АПА сообщили в МККК.

С задержанными были проведены индивидуальные встречи, созданы условия для их контактов с семьями, они получили посылки от своих семей.

«В соответствии с мандатом МККК оценивает обращение с находящимися под арестом и условия содержания под стражей во время таких посещений. МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов с семьями лиц», — говорится в информации.

Отметим, 17 июня Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников распространила информацию о том, что представительство МККК в Азербайджане в ближайшее время прекратит свою деятельность.