Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии вопросы нормализации отношений между Баку и Иреваном.

Как сообщает 1news.az, об этом написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в соцсети Х.

«Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков завершил рабочий визит в Ирландию. В ходе визита состоялись конструктивные обсуждения, сосредоточенные на развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Ирландией, а также взаимодействии с Европейским союзом. Особое внимание было уделено процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другим актуальным вопросам», - отметил Сулейманов.

Amb Elchin Amirbayov, Representative of @presidentaz, concluded a working visit to Ireland 🇮🇪. Constructive discussions focused on Azerbaijan🇦🇿- Ireland🇮🇪 and Azerbaijan🇦🇿-E.U.🇪🇺 relations, as well as on Azerbaijan🇦🇿- Armenia 🇦🇲 normalization process and other issues. pic.twitter.com/XCyll7W5fv — Elin Suleymanov (@ElinSuleymanov) June 21, 2025