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Хидаят Гейдаров вошел в Комиссию атлетов IJF

First News Media00:01 - Сегодня
Хидаят Гейдаров вошел в Комиссию атлетов IJF

В рамках прошедшего в Будапеште (Венгрия) чемпионата мира по дзюдо состоялось избрание в Комиссию атлетов Международной федерации дзюдо (IJF).

Как передает azerisport.com, по итогам выборов 5 членов были определены голосованием самих спортсменов, еще 4 – назначены Исполкомом IJF. Решением Исполкома олимпийский чемпион, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров стал членом Комиссии атлетов.

Новый состав будет действовать в течение четырех лет – с 2025-го по 2029-й.

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