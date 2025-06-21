Хидаят Гейдаров вошел в Комиссию атлетов IJF

В рамках прошедшего в Будапеште (Венгрия) чемпионата мира по дзюдо состоялось избрание в Комиссию атлетов Международной федерации дзюдо (IJF).

Как передает azerisport.com, по итогам выборов 5 членов были определены голосованием самих спортсменов, еще 4 – назначены Исполкомом IJF. Решением Исполкома олимпийский чемпион, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров стал членом Комиссии атлетов.

Новый состав будет действовать в течение четырех лет – с 2025-го по 2029-й.