Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

На турнире UFC Fight Night в Баку один из самых ярких моментов вечера подарил американский боец Халил Раунтри-младший.

Он вышел в октагон под культовую азербайджанскую мейхану «Ты кто такой, давай, до свидания», чем сразу завоевал внимание и симпатии зала.

Такой жест явно говорит о том, что боец хотел установить особую связь с местной публикой и показать уважение к культуре страны, где проходит турнир - музыкальное сопровождение его выхода стало неожиданным, но запоминающимся элементом вечера.

Х.Раунтри-младший - один из самых опасных ударников в полутяжёлом весе. Его бой против бывшего чемпиона Джамаала Хилла является главным событием турнира UFC в Баку, который впервые проходит в Азербайджане.

«Ты кто такой? Давай, до свидания!» - мейхана, ставшая интернет-мемом в исполнении братьев Интигама и Эхтирама Рустамовых.