 Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий01:58 - Сегодня
Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

На турнире UFC Fight Night в Баку один из самых ярких моментов вечера подарил американский боец Халил Раунтри-младший.

Он вышел в октагон под культовую азербайджанскую мейхану «Ты кто такой, давай, до свидания», чем сразу завоевал внимание и симпатии зала.

Такой жест явно говорит о том, что боец хотел установить особую связь с местной публикой и показать уважение к культуре страны, где проходит турнир - музыкальное сопровождение его выхода стало неожиданным, но запоминающимся элементом вечера.

Х.Раунтри-младший - один из самых опасных ударников в полутяжёлом весе. Его бой против бывшего чемпиона Джамаала Хилла является главным событием турнира UFC в Баку, который впервые проходит в Азербайджане.

«Ты кто такой? Давай, до свидания!» - мейхана, ставшая интернет-мемом в исполнении братьев Интигама и Эхтирама Рустамовых.

Поделиться:
315

Актуально

Спорт

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ...

Спорт

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ...

Спорт

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

Спорт

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ОБНОВЛЕНО

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Кертис Блейдс vs Ризван Куниев: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Олимпийский чемпион из Швеции в 12-й раз побил мировой рекорд

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Рафаэль Физиев: «Поддержка азербайджанского народа - огромная мотивация для меня»

Чемпионат мира: Хидаят Гейдаров проиграл в первом поединке

Последние новости

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 02:35

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Сегодня, 01:58

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:45

Президент Египта заявил, что у ирано-израильского кризиса нет военных решений

Сегодня, 01:35

Кертис Блейдс vs Ризван Куниев: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО

Сегодня, 01:05

МАГАТЭ: объект в Исфахане во второй раз за девять дней подвергся атаке Израиля

Сегодня, 01:00

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:33

Победа досрочно: Назим Садыхов выиграл бой на турнире UFC в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:13

Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

Сегодня, 00:05

В Минске объяснили, почему освободили Тихановского - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:55

Определился первый победитель основного карда турнира UFC в Баку - ФОТО

21 / 06 / 2025, 23:40

Турецкий журналист Фатих Алтайлы задержан

21 / 06 / 2025, 23:30

Стартовали бои основного карда UFC Fight Night в Баку, в которых участвуют три азербайджанских бойца

21 / 06 / 2025, 23:18

Определились все победители предварительного карда UFC Fight Night в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:15

СМИ: Иран может нанести удар по ядерному объекту в Димоне

21 / 06 / 2025, 23:05

В ДТП в Гаджигабульском районе погиб гражданин Туркменистана

21 / 06 / 2025, 22:40

СМИ: При ударах Израиля по объектам на западе Ирана погибли пять военных

21 / 06 / 2025, 22:30

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

21 / 06 / 2025, 22:05

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

21 / 06 / 2025, 21:45

Президент Грузии помиловал 37 человек

21 / 06 / 2025, 21:25
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00