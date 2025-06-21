Стартовали бои основного карда UFC Fight Night в Баку, в которых участвуют три азербайджанских бойца

В Crystall Hall впервые в Азербайджане проходит турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) – это спортивное событие по смешанным единоборствам (MMA), организованное Ultimate Fighting Championship, крупнейшей и самой престижной бойцовской лигой в мире.

Основной кард (Main Card) UFC Fight Night - это главная часть турнира, в которой проходят самые ожидаемые и значимые бои вечера. В него обычно входят 4–5 поединков с участием известных и рейтинговых бойцов.

Именно на основной кард делается главный акцент: здесь решаются судьбы будущих титульных претендентов, сталкиваются бойцы из топ-10 и проходит главный бой вечера - центральное событие всего турнира. Именно эти бои получают наибольшее внимание со стороны фанатов, СМИ и спортивного сообщества, именно ради них большинство зрителей и следят за турниром.

Главное событие UFC Fight Night в Баку - Джамал Хилл vs Халил Раунтри-младший. Бывший чемпион UFC и № 4 мирового рейтинга против грозного ударника, чей стиль любят за зрелищность и точность. Раунтри-младший вернется в октагон после нашумевшего поединка с Алексом Перейрой. Из 13 его побед - 9 нокаутом. Новый финиш в его фирменном стиле позволит американцу занять место Хилла в пятёрке лучших бойцов дивизиона и вернуться на претендентские позиции.

Основной кард UFC Fight Night в Баку следующий:

- Мухаммед Наимов (Таджикистан) - Богдан Град (Австрия) - полулегкий вес

- Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес

- Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес

- Тофиг Мусаев (Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан) - легкий вес

- Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Бахамондес (Чили) - легкий вес

- Джамал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США)