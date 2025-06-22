Азербайджанские бадминтонисты завоевали золотую и бронзовую медали в Сербии - ФОТО

Юные азербайджанские бадминтонисты завоевали золотую и бронзовую медали на международном турнире Serbian Youth International – Novi Sad 2025, в котором приняли участие представители 27 стран.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бадминтона Азербайджана, в индивидуальном зачете среди подростков до 13 лет Омер Мехди, выступавший в группе G, победил соперников из Турции и Венгрии и вышел в плей-офф. На этом этапе Омер Мехди завоевал золотую медаль турнира, одолев бадминтонистов из Турции, Румынии и Болгарии.

Тандем Фарадж Керимли и Айсель Кязымова завоевал бронзовую медаль в смешанном парном разряде среди бадминтонистов до 15 лет. На пути к полуфиналу наши юные бадминтонисты обыграли соперников из Израиля, Сербии и Турции. В матче за выход в финал Фарадж Керимли и Айсель Кязымова уступили венгерским бадминтонистам. Пара Омер Теймурлу-Гандаб Нифтализаде, выступающая в той же категории, вышла в 1/4 финала, но оказалась в шаге от медали, проиграв турецким бадминтонисткам.

В парном разряде среди девушек до 13 лет Дениз Ахмедли-Фатима Исмаилова уступила сербским соперницам в полуфинальном матче.

255 бадминтонистов из 27 стран соревновались в 5 категориях на международном турнире, который прошел в сербском городе Нови-Сад.

Отметим, что наши юные бадминтонисты регулярно принимают участие в турнире Serbian Youth International, который ежегодно проходит в Нови-Саде.