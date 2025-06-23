Китай поблагодарил Азербайджан за эвакуацию китайцев из Ирана

МИД Китая выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации китайских граждан из Ирана.

Как сообщает Report, об этом сегодня на брифинге заявил представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзяцюнь (Guo Jiakun).

«Во время эвакуации [граждан КНР из зоны эскалации], такие страны, как Иран, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Турция, Ирак, ОАЭ, Оман, Кувейт, Египет и Иордания, оказали Китаю ценную поддержку. Выражаем искреннюю всем им признательность за это», - сказал он.

Отметим, что по состоянию на 21 июня более 740 граждан Китая были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт «Астара».