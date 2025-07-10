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В Баку состоялась 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:55 - Сегодня
В Баку состоялась 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

10 июля в Баку состоялась 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сначала прозвучал гимн МОГО.

Затем было заслушано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны. Его зачитал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Вице-президент Исполнительного совета организации Виницио Феликс Чаваррия Байес и исполняющий полномочия генерального секретаря МОГО Роман Лапин в своих выступлениях рассказали о вопросах, стоящих перед сессией.

Затем был заслушан отчет Попечительского комитета организации, утверждена повестка дня сессии. Голосование состоялось после выдвижения кандидатов на пост генерального секретаря МОГО.

По результатам голосования генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны был единогласно избран начальник Управления международных связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, полковник Эргюдж Келентерли. Отметим, что в выборах на должность генерального секретаря участвовали кандидаты из четырех стран-членов организации: Азербайджана, Сербии, Буркина-Фасо и Туниса.

После того, как был заслушан отчет о голосовании, новый генеральный секретарь МОГО Эргюдж Келентерли выступил с речью, выразив благодарность за оказанное ему доверие и заверил, что будет усердно работать для достойного выполнения своих обязанностей.

С заключительной речью на мероприятии выступил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

Он искренне поблагодарил всех участников 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи МОГО за их продуктивную и конструктивную деятельность. К. Гейдаров также выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за всестороннюю поддержку, стратегическое видение и постоянное внимание к международному сотрудничеству в области гражданской обороны.

Министр подчеркнул, что проведенные в Баку сессии МОГО еще раз продемонстрировали, что реальных и позитивных результатов в борьбе с чрезвычайными ситуациями можно добиться только путем совместных и скоординированных действий. Он отметил, что как активный и ответственный участник международного сотрудничества по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий наша страна продолжит поддерживать деятельность МОГО и вносить практический вклад в ее развитие.

Работа 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны, состоявшейся в Баку, завершилась исполнением гимна МОГО.

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