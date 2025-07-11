Azer Turk Bank отмечает своё 30-летие

30 лет назад, в 1995 году, при участии Общенационального лидера Гейдара Алиева и премьер-министра Турецкой Республики состоялась церемония открытия государственного банка Azer Turk Bank.

В период, когда в стране только начинались экономические реформы и устанавливалась общественно-политическая стабильность, Azer Turk Bank начал делать первые шаги как специализированный банк, стремясь зарекомендовать и утвердить себя.

Сегодня благодаря внедрению новых технологий, открытию инновационных филиалов, применению бесконтактных платёжных систем и другим мероприятиям, уровень обслуживания клиентов банка приведен в соответствие с требованиями современного мира.

В настоящее время банк располагает 17 филиалами в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте и Ширване, 8 из которых обслуживают корпоративных клиентов, малый и средний бизнес.

У банка также имеется 10 цифровых филиалов, в которых услуги, продукты и операции предлагаются в электронном формате.

Создаётся собственная сеть умных устройств, и на данный момент в неё входят 85 банкоматов, терминалов и ADM машин.

Государственный Azer Turk Bank впервые в своей истории удостоился международного кредитного рейтинга. Так, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне “B+/B”.

75% акций ОАО «Azer Turk Bank» принадлежат азербайджанскому государству.

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