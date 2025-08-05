Хотите, чтобы ваш ребёнок 30 дней развлекался в 12 локациях всего за 50 AZN? С Play10 это возможно!
Для родителей, которые хотят интересно и активно проводить летние дни со своими детьми, Play10 предлагает специальную систему подписки.
Заплатив всего 50 AZN, дети получают безлимитный доступ на 30 дней в 12 популярных детских развлекательных центров Баку.
Эта инновационная модель не только способствует социальной и физической активности детей, но и помогает родителям сэкономить.
Основные преимущества предложения:
✔ Один платёж — 1 месяц безлимитного доступа
✔ Неограниченный вход в течение дня в любые локации
✔ Безопасная и контролируемая среда для развлечений
В подписку входят локации:
Kinderland, Kinderland Shuvelan Mini, Hello Park, Kid City, Macəra Adası, Laser Tag, Slide, а также в Amburan Kids: Bono Bourg, Sweet City, Builder City, Motor City и Kids Club.
Подписка активируется только через мобильное приложение Play10.
Акция действует до 31 августа 2025 года.
Скачайте приложение и не упустите летнюю возможность:
📞 012 525 44 04