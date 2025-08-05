Хотите, чтобы ваш ребёнок 30 дней развлекался в 12 локациях всего за 50 AZN? С Play10 это возможно!

Для родителей, которые хотят интересно и активно проводить летние дни со своими детьми, Play10 предлагает специальную систему подписки.

Заплатив всего 50 AZN, дети получают безлимитный доступ на 30 дней в 12 популярных детских развлекательных центров Баку.

Эта инновационная модель не только способствует социальной и физической активности детей, но и помогает родителям сэкономить.

Основные преимущества предложения:

✔ Один платёж — 1 месяц безлимитного доступа

✔ Неограниченный вход в течение дня в любые локации

✔ Безопасная и контролируемая среда для развлечений

В подписку входят локации:

Kinderland, Kinderland Shuvelan Mini, Hello Park, Kid City, Macəra Adası, Laser Tag, Slide, а также в Amburan Kids: Bono Bourg, Sweet City, Builder City, Motor City и Kids Club.

Подписка активируется только через мобильное приложение Play10.

Акция действует до 31 августа 2025 года.

Скачайте приложение и не упустите летнюю возможность:

🔗 https://onelink.to/hqyz8x

📞 012 525 44 04

https://play10.az/