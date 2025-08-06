На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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