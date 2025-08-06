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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:25 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

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