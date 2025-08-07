 Соски-пустышки для взрослых: новый тренд в Китае - ФОТО | 1news.az | Новости
Соски-пустышки для взрослых: новый тренд в Китае - ФОТО

First News Media16:38 - Сегодня
Тренды с каждым разом удивляют все больше, но этот превзойдет все ваши ожидания: соски-пустышки для взрослых стремительно набирают популярность в Китае.

Производители обещают, что такие изделия снимают стресс, помогают заснуть, а также способствуют отказу от курения. Однако эксперты выражают серьёзную обеспокоенность возможными последствиями для физического и психического здоровья.

Тем не менее, цифры говорят сами за себя – по данным китайских интернет-магазинов, ежемесячно продаётся более 2000 таких пустышек. Они отличаются увеличенным размером по сравнению с детскими аналогами и стоят от 10 до 500 юаней (от 2 до 140 манатов).

Многие пользователи в отзывах утверждают, что пустышки помогают им справляться с тревожностью, бессонницей и даже зависимостью от никотина. «Когда я испытываю давление на работе, я сосу пустышку. Мне кажется, что я чувствую себя в безопасности, как в детстве», — пишет один из покупателей. Другой отмечает, что изделие помогло ему отказаться от курения, заменив психологическую привычку.

Однако, врачи предостерегают от чрезмерного увлечения новой модой. Стоматолог Тан Цаомин из Чэнду, провинция Сычуань, предупредил, что длительное использование сосок может привести к нарушениям прикуса, боли при жевании и ограниченной подвижности челюсти. «Если сосать пустышку более трёх часов в день, через год может измениться положение зубов», - подчеркнул он.

Также существует риск того, что части пустышки могут попасть в дыхательные пути, особенно во сне. Помимо физиологических последствий, врачи поднимают и психологические вопросы. Психолог Чжан Мо считает, что такое поведение может указывать на неудовлетворённые эмоциональные потребности. «Настоящее решение - не относиться к себе как к ребёнку, а прямо взглянуть проблеме в лицо и решить её», - отметила специалист.

В китайских соцсетях тема вызвала бурные обсуждения: соответствующий хэштег собрал более 60 миллионов просмотров на одной из популярных платформ. Пользователи делятся мнениями, обсуждают плюсы и минусы, а также делятся личными историями борьбы со стрессом. Хотя, конечно же, большинству людей это кажется чем-то странным, а вернее – диким.

Так или иначе, пока пустышки-соски для одних являются главным средством борьбы с зависимостями, важнее всего будет напоминание, что ни один аксессуар не заменит полноценной заботы о психическом и физическом здоровье.

Источник: MyNews

Джамиля Суджадинова

