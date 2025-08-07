Ален Симонян подал иск против автора подкаста: чем недоволен спикер НС Армении?

Спикер парламента Армении Ален Симонян подал судебный иск против соавтора подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна.

Об этом свидетельствует информация на портале судебно-правовой информации Datalex.

Глава Нацсобрания требует возмещения ущерба за оскорбление чести и достоинства. Причиной иска стал один из недавних выпусков подкаста, в котором Сагателян привел некоторые подробности интимной жизни Симоняна и других депутатов от правящего "Гражданского договора".

На соавтора подкаста в суд подала и коллега Симоняна по фракции Арусяк Манавазян – она требует опровержения сделанных заявлений и компенсации в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.).

В том выпуске Сагателян отмечал, что никогда не имел желания раскрывать подробности личной жизни тех или иных персон. Но после «активных нападок властей на высших церковных иерархов и в том числе на Католикоса всех армян», он вынужден «раскрыть облик властей».